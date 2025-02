Tutto su come fare un curriculum efficace

Come fare un curriculum vitae efficace nel 2025

Nel mondo del lavoro, le prime impressioni possono essere determinanti per il proprio successo. Quando si manda la propria candidatura, il CV serve proprio a questo. Un curriculum per lavoro interessante può aprire le porte alle fasi successive o venire respinti all’uscio. Ma come fare un curriculum? Cosa può renderlo speciale rispetto agli altri? Scopriamolo assieme!

Cos’è davvero un curriculum?

Prima di vedere come fare un curriculum è bene sapere cosa sia esattamente. La risposta più semplice sarebbe “è un documento con l’insieme delle esperienze sia formative che lavorative e delle abilità di una persona”. In realtà c’è altro. Il modo in cui si crea un CV dice molto della propria personalità. Per esempio, si può risultare creativi, organizzati, schematici, caotici, disattenti. Il tutto a seconda del layout che si sceglie, delle informazioni che si danno e di come vengono presentate.

Come scrivere un curriculum efficace?

Alla luce di quanto visto la domanda sorge spontanea. Le linee guida principali sono le seguenti:

Presenta le informazioni in modo chiaro

Assicurati di non fare errori grammaticali né di spelling

Includi una foto professionale

Scrivi CV diversi a seconda dell’offerta alla quale rispondi

Non scrivere testi lunghissimi

I punti di cui sopra garantiscono che il tuo CV sia serio e professionale. Questo però non significa che non possa liberare la tua creatività. Per spiccare tra i vari candidati, non limitarti a usare il solito CV Formato Europeo (Europass).

Usa piuttosto dei layout più accattivanti e adatti al tipo di lavoro che vorresti fare. Per esempio, se vuoi fare qualcosa di creativo come Web Designer o il disegnatore grafico, presentare un layout sviluppato da te è già una dimostrazione della tua creatività e delle tue abilità.

Vediamo nello specifico come scrivere un curriculum e come dev’essere per risultare professionale e accattivante.

Accessibile

Può sembrare scontato ma inviare un file facile da aprire è un problema molto più comune di quanto si possa pensare. Per andare sul sicuro, invia i tuoi curriculum in formato PDF. Questo formato, oltre a garantire sicurezza, è apribile su qualsiasi dispositivo e sistema operativo. Una volta terminato il tuo CV, usa uno strumento come PDF Guru e crea PDF online da poter condividere facilmente.

Chiaro

Si dice che un HR impieghi meno di 5 secondi per decidere se leggere o scartare un CV. Un fattore fondamentale per la scelta è quanto sia chiara la presentazione dei contenuti. Può sembrare brutto ma anche se la sostanza è ottima, perde tutto il suo valore se è difficile da decifrare. Focalizzati dunque su un layout che dia una buona panoramica delle tue skill ed esperienze e sia piacevole da vedere.

Per ottenere questo, evita di scrivere lunghe frasi e blocchi di testo. Piuttosto, usa meno parole possibili e lascia abbastanza spazio tra le varie informazioni in modo che siano ben visibili.

Confezionato su misura

Questo può essere un tasto dolente e che richiede molto tempo ma è necessario: ogni domanda di lavoro ha bisogno di un CV apposito. Il motivo è che quasi tutti i lavori richiedono delle skill e delle esperienze diverse l’un l’altro.

Per esempio, inserire uno stage in design può essere cruciale per un lavoro nel campo della grafica ma inutile se invece si fa domanda per un posto da receptionist. Oppure, una skill come creazione PDF è un must per lavori di ufficio ma assolutamente superflua per lavorare nella ristorazione.

Cosa scrivere nel curriculum allora? Che si tratti di esperienze o abilità, è fondamentale inserire solo ciò che è effettivamente collegato al lavoro per il quale si fa domanda. Questo aiuta sia a mettere in risalto le skill richieste che a snellire e rendere più leggibile il tuo CV.

Strumenti utili

Abbiamo visto come scrivere curriculum dal punto di vista dei contenuti teorici ma come fare in pratica? Ci sono tantissimi strumenti, gratuiti e non, che permettono di creare il tuo CV.

Scrittura

Per la stesura in sé consigliamo:

Microsoft Word

Google Docs

OpenOffice

L’ultimo è diventato un po’ obsoleto per via della suite gratuita Google ma è comunque un’opzione decente. Word rimane lo strumento numero uno e offre anche alcuni template gratuiti di CV. A prescindere dal software, ricorda di salvare il documento come .DOC o .DOCX (in modo da poterlo facilmente modificare in futuro) e di convertire poi questo file in PDF per la condivisione. Mandare un file DOCX è segno di scarsa professionalità.

Infine, non fidarti troppo delle opzioni “Salva in PDF” perché è facile che la formattazione del CV vada a farsi benedire. Usa piuttosto un tool dedicato.

Layout

Qui hai due opzioni. Se te la cavi con la grafica, puoi usare strumenti come Canva che ti permettono di creare dei CV un po’ più creativi. In questo caso, puoi salvare in PPTX (facile da modificare) e poi convertire in PDF.

La seconda opzione è scegliere dei template. In questo caso puoi sia scaricarne di già pronti (spesso però quelli gratuiti non sono granché) oppure fare una ricerca Google per immagini per poi riprodurli con uno degli strumenti di scrittura citati sopra.

Conclusione

Creare un curriculum efficace non è certo un gioco da ragazzi ma, con gli accorgimenti giusti, è molto più facile di quanto si possa pensare. L’importante è ricordare di non lasciarsi prendere dalla foga di scrivere ogni singola esperienza che si ha avuto ma di concentrarsi solo su ciò che conta per davvero. Fai questo, è il tuo CV sarà bello, professionale e ti aprirà molte porte.