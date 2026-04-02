Come Scaricare l'App 1W su Android e iOS: Guida Installazione

Recensione Dell'app 1W per Android e iOS

Quando si tratta di applicazioni mobili di piattaforme di scommesse, è importante capire che sono di due tipi. Alcuni fanno un segno di spunta: curva, frenante, con funzionalità ridotte. Altri sono strumenti a tutti gli effetti con cui è davvero conveniente lavorare. 1W app offre agli utenti l'accesso completo a tutte le funzionalità della piattaforma in un formato conveniente. Gli sviluppatori hanno creato due versioni della piattaforma per dispositivi mobili, ottimizzate per diversi sistemi operativi, che offrono un lavoro confortevole su qualsiasi dispositivo.

Cosa devi sapere sull'app 1W?

Negli App Store ufficiali-App Store e Google Play-non troverai un'app chiamata 1W con funzionalità di scommesse e casinò. Ciò è dovuto alle politiche dei negozi stessi, che limitano la distribuzione di contenuti di gioco d'azzardo. Ciò che si trova Nell'App Store sotto il nome di 1W non ha nulla a che fare con la piattaforma di scommesse. Queste sono applicazioni completamente diverse da altri sviluppatori.

Pertanto, ci sono due modi principali per accedere alla piattaforma dal telefono: UN'applicazione Web progressiva (PWA) e un file APK per Android. Ognuno ha le sue caratteristiche.

Installazione 1W tramite APK

Per gli utenti Android, c'è solo un'opzione: scaricare il file APK di installazione direttamente dal sito web ufficiale 1W. non esiste un'applicazione su Google Play ed è inutile cercarla lì.

Processo di installazione standard:

Vai al sito web ufficiale di 1W tramite il browser sul telefono.

Trova la sezione con l'app mobile e scarica il file.

Prima dell'installazione, è necessario consentire l'installazione da fonti sconosciute nelle impostazioni del telefono. Questo viene fatto una volta per un browser specifico.

Successivamente, esegui il file scaricato e conferma l'installazione.

L'app, una volta installata, è veloce, consuma meno traffico rispetto alla versione del browser e supporta le notifiche push. È conveniente: non puoi accedere all'applicazione, ma ricevere avvisi sull'inizio delle partite, sui cambi di quote o sui nuovi bonus.

Come installare PWA 1W su IOS?

I possessori di iPhone e iPad sono un po ' meno fortunati, nel senso che gli APK su iOS non funzionano. Non esiste nemmeno un'app nativa separata nell'App Store. Ma gli sviluppatori offrono un'alternativa: un'applicazione Web progressiva (PWA).

È installato in un minuto:

Apri Safari e vai al sito ufficiale di 1W.

Nel menu in basso, fai clic sull'icona «Condividi» (quadrato con una freccia).

Scorri l'elenco verso il basso e seleziona «sulla schermata iniziale».

Conferma l'aggiunta, se lo desideri, cambia il nome del collegamento.

Successivamente, un'icona appare sul desktop, quando si fa clic su cui il sito si apre in una finestra separata, senza barra degli indirizzi e schede del browser. Sembra funzionare come una normale app. L'unico aspetto negativo è che le notifiche push su iOS tramite PWA non funzionano, quindi dovrai monitorare gli eventi da solo.

Cosa ottiene l'utente quando installa l'app 1W?

Sia PWA che L'App Android nativa 1W danno accesso a tutte le funzionalità della piattaforma. Non c'è differenza nelle capacità:

Puoi scommettere sugli sport in prematcha e live;

Casinò con slot, giochi di crash e croupier dal vivo disponibili;

I depositi e i prelievi funzionano allo stesso modo del sito;

La cronologia delle scommesse e delle transazioni è disponibile nel tuo account personale.

Su Android, l'app beneficia delle notifiche e di un'esperienza leggermente più veloce. Su iOS, PWA è l'unico modo ufficiale, ma funziona anche abbastanza bene.

Requisiti del dispositivo per l'applicazione 1W

Per Android, la versione minima del sistema è 5.0 o superiore, la RAM è preferibilmente da 2 GB. Il file APK pesa un po', ma durante il processo di utilizzo l'applicazione può occupare più spazio a causa della cache.

Per iOS, qualsiasi iPhone o iPad con una versione iOS di almeno 12.0 funzionerà. PWA non richiede risorse, funziona su tutti i dispositivi moderni.

Sicurezza dell'applicazione 1W

I file APK sollevano sempre domande per gli utenti: non è pericoloso metterli. La regola principale: scaricare l'applicazione solo dal sito ufficiale 1W. nessuna risorsa di terze parti che offre una versione» accelerata «o» nuova " è affidabile.

Una volta installata, l'app richiede l'accesso alle notifiche: va bene. Non è necessario concedere autorizzazioni non necessarie (accesso a contatti, fotocamera, microfono). Su iOS, PWA funziona in un ambiente browser sicuro, non ci sono rischi aggiuntivi.

Conclusioni

L'accesso mobile a 1W è organizzato in modo diverso per Android e iOS, ma funziona in modo coerente in entrambi i casi. Gli utenti Android dovranno scaricare L'APK e consentire l'installazione da fonti sconosciute. iOS-utenti-aggiungere PWA tramite Safari. Dopo l'installazione, l'applicazione consente l'accesso completo a tutte le funzionalità della piattaforma.

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