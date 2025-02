Aiuti agricoltura in ritardo, Agea: "La realtà dei fatti non è questa"

Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura), replica a quanto affermato da Cia Agricoltori Italiani in una nota pubblicata su OssolaNews, dal titolo "Pagamento aiuti agricoltura, Carenini (Cia): «Inaccettabili i gravi ritardi della pubblica amministrazione»". Di seguito le parole di Agea:

“Nell’articolo si afferma che "L'organismo pagatore Arpea non ha ancora ricevuto da parte di Agea Coordinamento la Carta dei suoli e di conseguenza non può eseguire i dovuti controlli propedeutici ai pagamenti''. La realtà dei fatti non è questa. In data 7 marzo 2024 è stata inviata un’e-mail all’Arpea attraverso cui si informava della pubblicazione, sul portale Sian, della Nuova Parcella di Riferimento su blocco fisico riferita alla regione di competenza, cioè il Piemonte. A testimonianza di quanto fin qui detto, Agea allega il Pdf della lettera inviata ad Arpea da parte della direzione di organismo coordinamento di Agea, nella quale è riportato quanto sopracitato”.