Sindaci al lavoro per regolarizzare le teleferiche irregolari

La disgrazia di Calasca Castiglione,con la morte di una donna sulla teleferica di trasporto merci, ha rilanciato il problema di questi piccoli impianti nel Vco.

E’ di questi giorni la decisione del sindaco di Borgomezzavalle, Stefano Bellotti, ‘’a dismettere tutte le teleferiche-palorci-piccoli impianti a fune non in regola con le normative, nonché da avviare le pratiche necessarie per regolarizzare le autorizzazioni scadute’.

La disgrazia di Calasca, dicevamo, ha dunque focalizzato l’attenzione su questi sistemi di trasporto molto usati nella zona di montagna come le nostre.

Di recenti c’è stato anche un incontro tra amministratori locali in provincia proprio per discutere di questo poiché l’indagine fatta sul territorio provinciale dai carabinieri ha visto accertare che su 200 teleferiche presenti il 90% non è in regola.

Un incontro utile dopodiché i sindaci, come il caso di Borgomezzavalle e non solo, si stano muovendo per regolarizzare la situazione.

Ad Anzola, ad esempio, mercoledì sera é iin programma un incontro in municipio.