Splendido terzo posto dopo Usa e Francia per i ragazzi di Severino Bernardini

Uno splendido terzo posto raggiunto dai ragazzi di Severino Bernardini lo scorso weekend in Spagna in occasione degli europei di corsa in montagna. Medaglia di bronzo quindi per Pietro Ruga e Christian Piana di Sport Project Vco.



Le parole del tecnico Bernardini : "Per me, è una grande soddisfazione personale essere tornato a vestire la maglia da tecnico della Nazionale Italiana e per la società Sport Project VCO. Insieme all'amico Pizzi, abbiamo l'obiettivo di portare i nostri giovani atleti a raggiungere traguardi sempre più ambiziosi."

I risultati non si sono fatti attendere; Bernardini aggiunge: "Voglio congratularmi con Ruga e Piana che nei giorni scorsi hanno conquistato la medaglia di bronzo a squadre agli International Under 18 Mountain Running Cup".