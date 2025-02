Il popolo dei cuori gentili darà vita al Polo Emergenza di Villadossola FOTO

Sarà il popolo dei cuori gentili, quello dei volontari che prestano la loro opera senza nulla avere, assieme a tutti coloro che vorranno allungare la mano e dare il proprio contributo, a far nascere il Polo Emergenza e la Casa del Volontario di Villadossola. Un progetto ambizioso, nato dal sogno del presidente dei Volontari del Soccorso di Villadossola Nunzio Palamara, condiviso con una vasta rete di attori pubblici e privati, e finanziato attraverso i bandi emblematici della Fondazione Cariplo con un contributo di 950mila euro. A questi si sono aggiunti gli altri contributi: quello del Comune di Villadossola e della Fondazione Tami per 50mila €uro ciascuno, di altre amministrazioni comunali tra cui i comuni di Piedimulera e Beura Cardezza, di Pediacoop, Gruppo Altair, e poi Duferco e Matteo Martinoli. Un grande abbraccio, che ora deve estendersi ancora: tutti possono donare, anche solo pochi euro, facendo un versamento sui conti correnti intestati alla Fondazione Comunitaria del Vco indicando come causale "Volontari Soccorso Villadossola" e contribuire alla realizzazione di un progetto di cui beneficerà l'intera collettività.



Al Teatro La Fabbrica sabato pomeriggio il Polo Emergenza e la Casa del Volontario che sorgeranno a Villadossola e che ospiterà Volontari Soccorso, Aib, Soccorso Alpino, che potranno così operare in maniera più efficiente e che consentirà anche la riqualificazione urbana di un'area indistriale dismessa, è stato presentato alla presenza di tutti gli attori e i partner coinvolti.



Tanta la commozione e la soddisfazione per il progetto: il sindaco Bruno Toscani, il presidente della Provincia Alessandro Lana, il sottosegretario alla Presidenza della Regione Piemonte Alberto Preioni hanno sottolineato il grande valore dell'opera che nasce dall'impegno di tutti i volontari e di cui beneficierà l'intera Ossola, e del grande lavoro fatto per unire tanti soggetti per un obiettivo comune.



L'assessore regionale alla sanità Federico Riboldi, collegato in videochiamata da Torino, ha sottolineato il grande lavoro dei Volontari del Soccorso a favore delle persone più fragili. Con lui il direttore generale dell'Asl Vco Francesco Cattel, che ha rimarcato la difficile situazione dell'Asl evidenziando quanto le associazioni di volontariato siano una grande risorsa.



Il presidente di Fondazione Comunitaria Vco Maurizio De Paoli si è unito al sentimento comune nei confronti del lavoro svolto dai volontari, sottolineando che grazie alla ristrutturazione dell'edificio che ospiterà il Polo Emergenza la zona sarà riqualificata.



Giulia Margaroli, commissario per il Vco della Fondazione Cariplo ha precisato che il territorio dell'Ossola, marginale rispetto ad altri, ha un corollario di bisogni che la Fondazione Cariplo tiene in considerazione e ha definito "un momento glorioso" la realizzazione del progetto.



Intervenuti alla conferenza stampa anche il presidente regionale Anpass, cui i Volontari del Soccorso di Villadossola aderiscono, Vincenzo Sciortino. Fabrizio Comaita presidente di Pediacoop che ha fornito un grande contributo economico, è anche al lavoro per la realizzazione di un app che consentirà di donare facilmente acquistando un pezzo di un grande cuore virtuale.



L'inizio dei lavori per la realizzazione del progetto è fissato per il 10 aprile.