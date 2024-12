Alle medie Bagnolini innovazione, didattica e tecnologia

Il nostro viaggio nell'offerta formativa delle scuole secondarie di primo grado si conclude a Villadossola con le scuole Bagnolini, che proprio questa settimana propongono gli open day: nei plessi di Pieve Vergonte e Vanzone sono in programma mercoledì 11 dicembre, mentre nella sede centrale di Villadossola sabato 14 dicembre.

“La nostra è una scuola con una notevole propensione all’innovazione didattica e tecnologica che ci ha permesso di realizzare nel corrente anno scolastico, in tutti e tre i plessi di scuola secondaria, la Dada (Didattica per ambienti di apprendimento), una metodologia inclusiva e differenziata in base ai diversi stili di apprendimento in cui vengono potenziate le Stem (discipline scientifico-tecnologiche) e le lingue comunitarie - spiega la dirigente Stefania Rubatto -. Un altro aspetto che curiamo con attenzione è l’orientamento formativo, poiché riteniamo che la scelta del futuro debba essere il frutto di un percorso graduale che inizia già dall’infanzia coinvolgendo attivamente docenti, alunni e famiglie e che realizziamo attraverso la rete provinciale e interistituzionale di “Ricomincio da me” di cui siamo capofila, monitorata dall’Università Cattolica di Milano. L’apertura al territorio è un’altra peculiarità che ci rappresenta e che ci consente di agire in sinergia con enti territoriali, associazioni, cooperative, imprese, parrocchie, fondazioni per valorizzare e potenziare l’offerta formativa”.

Nel plesso di Villadossola è attivo il tempo ordinario e quello prolungato. Per quanto riguarda l'ordinario, si articola su 30 ore con due rientri pomeridiani (lunedì e mercoledì) e seconda lingua francese. Il tempo prolungato invece ha un monte ore di 36 ore, tre rientri pomeridiani (lunedì, mercoledì e giovedì), laboratori durante i due pomeriggi e seconda lingua francese. Per questo indirizzo l'inglese è potenziato.

Nel plesso di Pieve Vergonte il monte orario è di 30 ore con rientro il lunedì e mercoledì pomeriggio. Al pomeriggio sono attivi i club, con attività laboratoriali nelle ore curricolari. Seconda lingua straniera: tedesco.

Nel plesso di Vanzone il monte orario è di 30 ore con rientri il lunedì e mercoledì pomeriggio. Sono previste attività laboratoriali nelle ore curricolari. Seconda lingua straniera: tedesco

A tutti i ragazzi di terza media è offerta la possibilità di preparazione all'esame di certificazione B1 di inglese. La scuola è anche sede ufficiale di esami Cambridge.

La didattica adottata alle Bagnolini è varia: flipped classroom, didattica attiva, lettura ad alta voce e robotica educativa.

A partire da quest'anno alle Bagnolini, con i fondi del Pnrr, sono stati realizzati dunque gli ambienti di apprendimento. In questo modo, ancor di più, gli alunni sono i protagonisti attivi del fare e del loro apprendimento in aule dedicate alle singole o gruppi di discipline.