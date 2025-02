Level Up. I grandi ritorni di Atari e Bandai Namco: tra nostalgia e innovazione

Atari e Llamasoft, la software house di Jeff Minter, hanno annunciato a sorpresa una versione moderna di I, Robot, il classico arcade degli anni Ottanta ideato da Dave Theurer.

Nel gioco vestiremo i panni di un robot con testa di bue impegnato a superare in astuzia un occhio onniveggente. Il gameplay si basa sul movimento tra tessere da capovolgere per avanzare senza essere scoperti, pena l'eliminazione istantanea. Una volta completato un livello, ci si lancerà in una sequenza di velocità lungo un tubo, eliminando nemici per raggiungere la destinazione.

Tra le caratteristiche principali del gioco troviamo:

55 livelli unici

Colonna sonora procedurale che si adatta al punteggio del giocatore

Classifiche online globali per confrontare i punteggi

Il gioco arriverà in primavera su PC (Steam), PS4, PS5 (con supporto PSVR2), Xbox One, Series X|S, Nintendo Switch e Atari VCS.

"Mobile Suit Gundam SEED Battle Destiny Remastered" in arrivo

Bandai Namco ha annunciato il ritorno di Mobile Suit Gundam SEED Battle Destiny, action RPG originariamente uscito su PS Vita e mai pubblicato in Occidente, ora in una versione rimasterizzata.

Questa edizione aggiornata include:

Grafica migliorata

Interfaccia utente ridisegnata

Nuova modalità di aggancio del bersaglio

Sistema di tuning migliorato

Selezione delle missioni

Localizzazione in inglese

I giocatori potranno scegliere tra le fazioni Earth Alliance, Z.A.F.T o Archangel per affrontare missioni basate sui momenti iconici della serie Mobile Suit Gundam SEED e Mobile Suit Gundam SEED Destiny, oltre a contenuti aggiuntivi legati a Mobile Suit Gundam SEED Astray, Mobile Suit Gundam SEED C.E. 73: STARGAZER e altri spin-off.

Mobile Suit Gundam SEED Battle Destiny Remastered verrà pubblicato il 22 maggio 2025 su PC (Steam) e Nintendo Switch.