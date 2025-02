Case della salute, una realtà del nostro territorio FOTO

C’è una realtà che affiora – pur tra mille difficoltà - dall’incontro sulla sanità di sabato a Villadossola, dove era presente l’ex ministro Roberto Speranza. Dibattito dal titolo eloquente: ‘’Salviamo la sanità pubblica’’.

Una realtà che funziona, dicevamo. Parliamo delle case della salute (quattro in tutto), presenti sul territorio del Vco. Strutture il cui ruolo è stato messo in evidenza da due professionisti che ci lavorano: Antonio Lillo, vicepresidente dell’Ordine e medico alla casa della salute di Cannobio, e Domenico Delbarba, che opera alla casa della salute di Crevoladossola.

Realtà ben avviate, che coprono il territorio facendo da filtro con gli ospedali. ‘’Realtà funzionante quella di Cannobio, con i medici impegnati tutto il giorno e che poi vanno anche negli ambulatori territoriali, che così non vengono abbandonati’’ dice Lillo, rimarcando che la casa della salute di Cannobio è un presidio che opera 12 ore al giorno e che ha visto l’anno scorso ‘’passare’’ oltre 7 mila pazienti . ‘’Abbiamo una diagnostica di primo livello – spiega – e garantiamo al paziente un servizio prezioso che fa sì che i pazienti non si sentano abbandonati’.

Stesso discorso per la casa della salute di Crevoladossola. Dice Damiano Delbarba: ‘’Ci lavorano diversi medici, con una capillarità di ambulatori aperti dalle 8 alle 20. Un servizio che garantisce il rapporto di fiducia tra paziente e medico, con quest’ultimo che conosce la ‘storia’ della persona. Ci sono anche due segretarie, un servizio infermieristico, una psicologa e una assistenza sociale. Presto vi si trasferirà anche la guardia medica’’. Delbarba afferma che è stato chiesto ad asl e Regione di fare della casa di Crevoladossola l’ospedale di comunità ossolano’’.

Un appello a realizzare un nuovo ed unico ospedale nel Vco è arrivato anche da Stefania Munegato, dottoressa dell’asl che lavora al San Biagio e che ha spiegato perché è rimasta a lavorare nel Vco pur avendo molte possibilità di trasferirsi altrove con vantaggi anche professionali. ‘’Non importa dove si farà l’ospedale nuovo, importante è farlo – dice - . Due presidi sono troppo svantaggiosi, non hanno senso perché non ci sono risorse umane per lavorare in due ospedali che sono poco attrattivi per pazienti e medici’’.

Un tema sostenuto anche da Chiara Corbellini della Cgil Novara Vco, che ha ripercorso le difficoltà incontrate dal personale sanitario, i problemi legati alla mancanza di medici e infermieri, il lavoro precario che ancora esiste in sanità ed una situazione che anche nel Vco vede gran parte di lavoratori operare sempre più nell’assistenza e nella sanità privata.