Primi dati sulle iscrizioni: liceo scientifico, istituti tecnici e alberghiero tra le preferenze

I primi dati sulle iscrizioni alle scuole superiori nella provincia del Verbano Cusio Ossola confermano la tendenza nazionale e regionale degli ultimi anni: c'è un grande ritorno dell'istruzione liceale, ma con particolare interesse rivolto ai settori scientifici e tecnologici, così come la sempre maggiore attenzione verso l'istruzione tecnica.

Nella nostra provincia, a vocazione turistica, il numero delle iscrizioni negli istituti alberghieri e delle scuole professionali ad indirizzo enogastronomico continua a crescere. In attesa dei dati che l'Ufficio Scolastico Provinciale sta provvedendo ad elaborare, le scuole forniscono i primi numeri: all'Istituto Marconi Galletti Einaudi di Domodossola sono 172 le iscrizioni, al Liceo Spezia 185 e saranno attivati tutti gli indirizzi. Grande incremento di iscrizioni, pari al 25%, al Liceo Cavalieri di Verbania: a beneficiarne sono stati tutti gli indirizzi e le loro curvature.

Ottimi risultati per il Liceo Scientifico, con la prima classe dell’indirizzo Sportivo, si consolidano il bilingue e lo Stem. Confermata anche la curvatura Edusport del Liceo delle Scienze Umane, avviata con successo lo scorso anno. Aumentate le iscrizioni anche al Liceo Classico, potenziato da Geopolitica e Beni Culturali. La soddisfazione della dirigenza per il buon risultato e incremento delle iscrizioni si unisce alla rinnovata progettualità didattica nei laboratori all’avanguardia e alla crescente attesa per l’inaugurazione dell’Auditorium, prevista in primavera.

IIS “Ferrini Franzosini” di Verbania ll numero complessivo degli iscritti, 160 alunni, si mantiene uguale a quello dell’anno scorso. Per lo storico della scuola è un ottimo dato e conferma la fiducia nell’istituto da parte delle famiglie di Verbania e non solo, dato che una buona percentuale di iscritti proviene da fuori Verbania e anche dalla sponda lombarda. Fra gli indirizzi scelti dai neoiscritti, Amministrazione Finanza e Marketing insieme a Grafica e Comunicazione risultano quelli più attrattivi.

Cresce anche il Liceo Artistico a indirizzo Grafica. Inoltre, si registra un interessante incremento negli iscritti dell’istruzione professionale, Servizi Commerciali-tecnico del Commercio digitale, segno di un’attenzione maggiore delle famiglie per questo percorso di studi. L’Istituto “Erminio Maggia” di Stresa ha battuto quest'anno ogni record. Il nuovo anno scolastico vedrà in prima oltre 210 studenti. Si tratta del migliore risultato nella storia dell’Istituto fondato nel 1938, nonostante il calo demografico e la crisi, a livello nazionale, delle iscrizioni agli istituti professionali. I dati parlano chiaro: il Maggia piace e sempre più studenti lo scelgono dopo la terza media.

La crescita maggiore in termini percentuali riguarda il nuovo Istituto Tecnico per il turismo quadriennale, inaugurato lo scorso anno. In generale, però, tutti i corsi presenti al Maggia hanno avuto ottimi risultati. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha diffuso dunque i dati a livello regionale. In Piemonte l'istruzione liceale si conferma al vertice delle preferenze: il 52,87% dei quattordicenni ha scelto infatti di iscriversi alla classe prima di un liceo e l'indirizzo in testa alle preferenze è quello scientifico con opzione scienze applicate. Seguono linguistico, scienze umane, classico ed artistico.

Al secondo posto delle preferenze c'è l'istruzione tecnica (33,94%) con al primo posto l'indirizzo tecnologico (informatica e meccanica in primis) seguito da quello di amministrazione, finanza e marketing. Seguono gli istituti professionali (13,20%) con il settore enogastronomia e alberghiero che continua ad attirare molti giovani (4%).