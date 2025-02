Ospedali ristrutturati ma un solo Dea, il Pd: "Albertella intervenga per difendere la sanità del territorio"

Nei giorni scorsi si è parlato dell’ok giunto da Roma per la ristrutturazione dei due ospedali del Vco, il Castelli di Verbania e il San Biagio di Domodossola. Il progetto, tuttavia, prevede un solo Dea, anche se non è ancora stato stabilito in quale dei due ospedali. Su questo tema interviene la segreteria del Pd di Verbania:

“A seguito della notizia riportata ieri dalla stampa e tv locale sul fatto che nella eventuale ristrutturazione dei due ospedali del territorio si prevede un solo Dea, il Partito Democratico di Verbania manifesta grande preoccupazione – si legge in una nota del partito -. Ci auguriamo che il sindaco Albertella, dopo essersi occupato delle luminarie natalizie e dell'avvio del carnevale cittadino, si occupi anche e soprattutto dei servizi vitali dei suoi cittadini. Parafrasando lo slogan con cui ha convinto il suo elettorato, Verbania merita una sanità dignitosa e uguale per tutti”.

Proseguono dal Pd: “Ricordiamo al sindaco che il suo duplice ruolo, che lo vede anche in veste di presidente della conferenza dei sindaci dell'Asl, dovrebbe rendere più agevole la difesa della sanità per il nostro territorio. L’unica soluzione per evitare una guerra continua tra campanili era e rimane un nuovo e moderno ospedale unico barincentrico. Con una ricca rete di medicina territoriale diffusa su tutto il territorio, affiancata da servizi d’emergenza rafforzati. Così invece, con un Dea per due ospedali, scelta della destra che governa la regione, si va esattamente all’opposto”.