Medici di famiglia, da agosto due nuovi pensionamenti in Ossola

Come già annunciato nelle scorse settimane, sono numerosi i medici di famiglia attivi in Ossola che cesseranno la propria attività nel corso dei prossimi mesi. Una situazione non semplice per molti cittadini, che dovranno avviare la procedura per la ricerca di un nuovo medico di assistenza primaria nel proprio comune di residenza o in comuni limitrofi, vista l’ormai sempre più grave carenza di medici sull’intero territorio del Vco.

A partire dal 1° agosto, ad andare in pensione saranno due medici di famiglia: il dottor Daniele Polloni e il dottor Fabio De Cesare, con ambulatori nell’ambito territoriale Ossola, attivi rispettivamente a Villadossola e Santa Maria Maggiore.

I loro pazienti possono ottenere l’assegnazione di un nuovo medico di famiglia attraverso l’apposita procedura online tramite il portale regionale Salutepiemonte.it, nella sezione “Il mio medico”. Per effettuare il cambio del medico online è necessario essere in possesso dell’identità digitale Spid, Cie o Cns. Per i minori sono necessarie le credenziali Spid di entrambi i genitori.

È possibile effettuare il cambio medico anche di persona agli sportelli del distretto di Domodossola (in via Scapaccino 47) il mercoledì dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 13.45 alle 15.45, il martedì e il venerdì dalle 8.30 alle 12.30. Dal 1° all’8 agosto è prevista un’apertura straordinaria degli sportelli con i seguenti orari: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30, mercoledì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.45 alle 15.45.