Vaccinazioni viaggi estero: guida centri Piemonte

Prima di intraprendere un viaggio all’estero è importante informarsi per tempo sulle vaccinazioni obbligatorie o raccomandate per proteggersi da eventuali malattie non comuni o endemiche presenti nei Paesi che si intendono raggiungere.

Appena pianificato il viaggio, quindi, quanto prima è utile verificare nei Centri di Medicina dei Viaggi della propria Asl quali immunizzazioni fare, perché spesso sono necessari più dosi o richiami, oltre a valutare i rischi specifici per la salute nella regione di destinazione, che possono includere malattie trasmesse da insetti, contaminazione dell'acqua o degli alimenti.

I vaccini e le profilassi disponibili

I Centri di Medicina dei Viaggi, oltre a dare informazioni utili, somministrano anche direttamente le vaccinazioni, che possono essere di routine, come la difterite-tetano-pertosse-polio, epatite B e morbillo, richieste dagli Stati e obbligatorie per l'ingresso, come la febbre gialla (Africa Equatoriale, America meridionale), la Meningite ACWY (Arabia Saudita, la Mecca), oppure raccomandate sulla base del rischio di contrarre l'infezione durante il viaggio, come l’Epatite A, l’Encefalite giapponese (JE), la Meningite (ACWYB), la Rabbia, la Febbre tifoide, il Colera e l’Encefalite da zecche (TBE). Nei Centri è possibile anche ricevere la profilassi per la malaria.

Le informazioni da condividere prima di vaccinarsi

Prima dell’immunizzazione è utile informare il personale sanitario su:

Paese di destinazione

Tipo di viaggio e modalità di alloggiamento

Durata del soggiorno

Itinerario, località precisa di destinazione, soggiorno in zona urbana o rurale

Età, stato di salute, assunzione di farmaci, precedenti vaccinazioni (certificati)

Controindicazioni alle vaccinazioni ed intolleranze a precedenti trattamenti di profilassi antimalarica.

I costi di vaccinazione

Il servizio è completamente gratuito per i minori di 18 anni e per i viaggi a scopo umanitario o di cooperazione internazionale, previa documentazione che attesti le finalità del viaggio. Per tutti gli altri viaggiatori, la consulenza è gratuita, mentre i vaccini sono a pagamento con l'aggiunta del costo di somministrazione di 16 euro omnicomprensivo per tutti i vaccini praticati in ogni singola seduta.

I Centri di Medicina dei Viaggi in Piemonte

Oltre all’Ufficio Territoriale di Torino dell’USMAF SASN (Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera) presente all’Aeroporto “Sandro Pertini” di Caselle Torinese, ogni Asl del Piemonte ha uno o più Centri di Medicina dei Viaggi.

Questi i principali:

Asl Città di Torino in Via Consolata, 10 e all’Ospedale Oftalmico di via Juvarra 19

Asl TO3 a Rivoli in Via Balegno, 6 e a Pinerolo in Via Bignone, 15/A

Asl TO4 a Settimo Torinese in Via Regio Parco, 64, a Borgaro in Via SS. Cosma e Damiano, 1 e a Ivrea in Via Aldisio, 2

Asl TO5 a Carmagnola in Via Avv. Ferrero 26 e a Chieri in Piazza Silvio Pellico, 1

Asl VC a Borgosesia all’Ospedale SS Pietro e Paolo di Via A.F. Ilorini Mo, 20 e a Vercelli in Largo Giusti, 13

Asl BI a Biella in Via Don Sturzo, 20

Asl NO a Novara in Viale Roma, 7A e ad Arona in Piazza De Filippi 2

Asl VCO a Domodossola in Via Scapaccino, 47, a Omegna in Via IV Novembre, 294 e a Verbania in Viale S. Anna, 83

Asl CN1 a Cuneo in C.so Francia, 10, a Fossano in Via Lancimano, 9, a Mondovì all’Ospedale Regina Montis Regalis di Via S. Rocchetto, 99 e a Saluzzo in Via del Follone, 4

Asl CN2 ad Alba in Via Vida, 10

Asl AT ad Asti in Via Conte Verde 125

Asl AL ad Alessandria in Via Venezia, 6 e a Novi Ligure in Via Papa Giovanni XXIII, 1

Informazioni e aggiornamenti sulle vaccinazioni in Piemonte

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sanita/prevenzione/vaccinazioni-proteggono-tutti

Informazioni specifiche per i viaggiatori

www.viaggiaresicuri.it: portale del Ministero degli Affari Esteri, gestito dall'Unità di Crisi, con informazioni aggiornate sui requisiti per l'ingresso, la sicurezza, la situazione sanitaria e la mobilità.

www.dovesiamonelmondo.it: altro portale del Ministero degli Affari Esteri in cui è possibile registrare il proprio viaggio in modo che, in caso di allerta, l'Unità di Crisi possa rintracciare i viaggiatori e intervenire tempestivamente.