Anche Bognanco si prepara al Carnevale

Bognanco si prepara a festeggiare il Carnevale e sabato 1° marzo a partire dalle 19 presso il Centro Polifunzionale Prada in frazione San Lorenzo sarà festa per grandi e bambini. Si mangerà in compagnia con l'immancabile polenta con salamini e gorgonzola, la Pro Loco offrirà una degustazione di chiacchiere e ci sarà tanta musica anni Ottanta e Novanta.

Saranno poi premiate la maschera più originale e il gruppo a tema più originale, e ci sarà un regalo per tutti i bambini. In occasione del Carnevale ci sarà ovviamente tanto spazio per la satira, che sarà protagonista del numero unico del giornalino Aricocul.