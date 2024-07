Lunedì 22 luglio un appuntamento irrinunciabile per tutti gli amanti della corsa: a partire dalle 20.00 va infatti in scena il giro podistico intorno al perimetro del lago di Mergozzo. La corsa prende il via dalla piazza Cavour, per poi passare dal sentiero Azzurro che collega la strada per il Montorfano e il borgo di Mergozzo.

La gara è di 7,5 km. Le iscrizioni, da effettuare direttamente il giorno della corsa, aprono alle 18.30; gli organizzatori prevedono la presenza di circa 700 atleti.