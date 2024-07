Artemisia Gentileschi rivive nello spettacolo della Compagniadellozio

Venerdì 19 luglio alle 21.00 l’ultimo appuntamento al teatro Alveare di Varzo con la rassegna “Diffusioni teatrali”, organizzata dalla Compagniadellozio.

In scena uno dei maggiori successi della compagnia, “Artemisia”, che racconta la vita della più famosa pittrice italiana di tutti i tempi, Artemisia Gentileschi. La grande forza rivoluzionaria di una donna protagonista del ‘600, che seppe emanciparsi e divenire una potente imprenditrice del proprio settore, sale sul palco in un testo di Matteo Minetti con la collaborazione dello storico dell’arte Alberto Pincitore. “Artemisia” nasce come lettura nel 2020 su idea dell’allora direttore dei musei civici di Domodossola Antonio d’Amico. Nell’allestimento teatrale del medesimo testo, rappresentato per la prima volta al museo Bagatti Valsecchi di Milano nel 2022, due attori interpretano tutti i personaggi della vicenda: Artemisia, Orazio Gentileschi, Agostino Tassi e gli altri. Uno spettacolo che si è documentato sulla recente storiografa, mettendo in luce anche una vicenda d’amore inedita della Gentileschi. Il testo è una cavalcata che dall’infanzia romana dalla pittrice ci porta a scoprire la violenza subita per opera del Tassi, il processo che ne seguì e la successiva vicenda di

riscatto, nella quale Artemisia seppe dimostrare di essere una professionista affermata, una forte impresaria di se stessa in tutte le città che visitò da Roma a Firenze, da Venezia a Napoli, fino a Londra.

Lo spettacolo è diretto dal regista bresciano emergente Luca Savani, con proiezioni

di Davide Bassolini. I due attori in scena sono Matteo Minetti e Siria Giraldo.