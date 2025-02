Carnevale, Villa ''celebra'' la Giubiascia

Tutto pronto per la Giubiascia, il giovedì di carnevale in programma a Villadossola. Dopo il fine settimana con il matrimonio di Arlori e Zecra e la partecipata sfilata di domenica (presente anche un carro di Montescheno oltre a quelli di Villa), il carnevale in città prosegue con un giovedì sera 27 febbraio (ore 19) per un apericena e relativa festa prima al Bar Botto di via Bianchi e quindi al Bar Buon Umore sempre nella stessa via. Ovviamente con le due maschere cittadine e il comitato carnevale.

Sabato 1 marzo festa in maschera per i bambini all'oratorio, congiochi, merende.

Poi domenica il comitato villadossolese parteciperà al carnevale di Domodossola.

Domenica mattina, anche a Villa è prevista l'uscita del giornale satirico Tavan.