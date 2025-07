Una serata speciale con Alberto Fortis al Collegio Rosmini

Alberto Fortis sarà protagonista di un evento esclusivo il prossimo 30 luglio alle ore 20.30 al Teatro Bertamini del Collegio Rosmini di Domodossola. L’occasione è una prova aperta del nuovo tour dell’artista, riservata a un numero limitato di spettatori. L’ingresso sarà infatti su invito e sarà gradito un contributo libero per sostenere le spese organizzative. La prenotazione è possibile contattando la Pro Loco di Domodossola al numero 347 3577972.

Cantautore, pianista e polistrumentista, Alberto Fortis è una delle voci più originali della musica italiana dagli anni ’80. Celebre per brani come “La sedia di lillà”, “Milano e Vincenzo” e “Settembre”, ha saputo rinnovare la sua produzione artistica nel tempo, combinando poesia, impegno e ricerca musicale. Apprezzato anche all’estero, ha inciso dischi a Los Angeles, New York e Londra, collaborando con produttori di fama internazionale.

La prova aperta rappresenta un momento raro e prezioso, non solo per ascoltare in anteprima il nuovo repertorio, ma anche per avvicinarsi, ancora una volta, all’artista in un contesto intimo e suggestivo.