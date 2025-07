A Domodossola una la serata dedicata al gene drive: innovazione scientifica contro la malaria

Giovedì 17 luglio, alle ore 21.00, Domodossola ospita un importante incontro pubblico sulla biotecnologia del gene drive, nell’ambito delle iniziative per il 25° anniversario di Ars.Uni.Vco Ets e del progetto “Vco International Schools”, sostenuto da Fondazione Crt.

L’appuntamento si terrà sulla scalinata del Collegio Rosmini, Largo Madonna della Neve, con possibilità di spostamento nell’aula di Fisica in caso di maltempo. I professori universitari Pierpaolo Mastrolia e Sergio Cacciatori dialogheranno con il microbiologo e divulgatore scientifico Andrea Crisanti, moderati dalla giornalista Arianna Parsi.

La serata sarà dedicata al gene drive, una tecnologia rivoluzionaria di editing genetico che consente di modificare intere popolazioni di insetti vettori di malattie, come Anopheles gambiae, la zanzara responsabile della malaria in Africa. Studi di laboratorio hanno dimostrato la capacità del gene drive di far collassare popolazioni di zanzare in poche generazioni, aprendo prospettive innovative nella lotta contro una malattia che ancora oggi causa circa mezzo milione di vittime ogni anno.

Oltre alle applicazioni promettenti, l’incontro approfondirà il dibattito etico, l’impatto ambientale e le implicazioni sociali di questa tecnologia, stimolando una riflessione consapevole su come utilizzare scientificamente e responsabilmente questi potenti strumenti a beneficio dell’umanità.