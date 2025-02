Castiglione ha celebrato l'80esimo anniversario del martirio di don Giuseppe Rossi VIDEO

La parrocchia di Castiglione ha ricordato ieri l'80esimo anniversario dell’uccisione da parte dei fascisti del parroco don Giuseppe Rossi. È stata, questa, la prima festa liturgica dopo la beatificazione del sacerdote avvenuta il 26 maggio dello scorso anno.

“Vi è stata una buona partecipazione di fedeli ad entrambi le due messe solenni – spiega il parroco di Castiglione don Fabrizio Cammelli – sia a quella del mattino alle 10.00, sia a quella della sera alle 20.30”.

In occasione di questa ricorrenza ieri la chiesa di San Gottardo di Castiglione Ossola è diventa chiesa giubilare per un giorno, grazie ad una concessione straordinaria ottenuta dalla parrocchia da parte del Vaticano e della diocesi di Novara.

La messa del mattino è stata presieduta da don Franco Giudice, vicario per il clero e la vita consacrata e professore di teologia presso il Seminario diocesano e presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Novara. Alla messa erano presenti con il parroco di Castiglione, don Fabrizio Cammelli, sedici sacerdoti, diversi seminaristi e molti fedeli. Don Giudice nella sua omelia ha indicato ai sacerdoti il Beato don Giuseppe Rossi come modello e come esempio da seguire nell'esercizio del loro ministero sacerdotale.

La messa solenne delle 20.30 è stata invece presieduta dal vicario generale della diocesi don Fausto Cossalter, il quale si è soffermato sul martirio di don Giuseppe Rossi.

Domani, venerdì 28 febbraio, ci sarà il pellegrinaggio a Varallo Pombia, città natale di don Giuseppe Rossi, con la partenza da Castiglione alle 16.00. Alle 17.00 visita ai luoghi di don Rossi a Varallo Pombia. Alle 18.15 messa nella chiesa parrocchiale e alle 21.00 “Fiori tra le rocce”, concerto in onore di don Rossi.

Domenica 2 marzo alle 15.00 a Castiglione ci sarà lo spettacolo “Tutto me stesso”, lettura teatrale su don Rossi nella chiesa di San Gottardo, una nuova produzione teatrale della Compagniadellozio dedicata al beato.