Troppa era nei corsi d’acqua ai Calami di Vogogna. Lo segnalano alcuni residenti della zona nei pressi del fiume Toce.

‘’Da tempo non viene tagliata l'erba nella zona della Tocetta – dicono – e questo preoccupa anche perché si tratta dell’area che è controllata dal sistema di allarme che scatta quando si innalza il livello del fiume Toce. Non vorremmo che la vegetazione condizionasse il funzionamento del sistema di allarme in caso di pericolo’’.