Aperto ufficialmente il nuovo svincolo di Baveno: "Opera strategica" VIDEO

Apertura ufficiale questa mattina alle 6.00 per il nuovo svincolo di Baveno direzione Ossola. “Un’opera attesa da 30 anni, invocata, voluta ed ottenuta da tutto il territorio. Un’opera strategica per residenti, lavoratori e soprattutto turisti, che metterà in collegamento diretto la zona dei laghi e le vallate ossolane, con possibilità di ulteriori sinergie per lo sviluppo di tutto il Vco”, le parole del sindaco Alessandro Monti.