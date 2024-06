La pioggia non impensierisce Castelli in aria, spettacoli confermati

La mattinata di domenica si è annunciata in Valle Vigezzo con la pioggia ma a Villette gli organizzatori confermato il programma di Castelli in Aria, il festival degli artisti di strada. Dopo il successo d ieri, per questa mattina si è deciso di adottare il “piano b”: alcuni spettacoli si svolgeranno al coperto. E così alle 10.30,”Le avventure di Pinocchio” con il Cerchio Tondo, dal sagrato della chiesa si sposterà nel salone sotto la scuola, all’ingresso del paese; alle 11.45, lo spettacolo “Cose da orso” con Sara Tadina si terrà invece in sala consigliare. Confermato in toto anche tutto il programma pomeridiano, quando dovrebbe rispuntare anche, a tratti, il sole.

Eccolo qui di seguito:

14.00, castello: “La via mistica dell’anima” di Andrea Murada e Hadi Habibnejad;

14.30, piazza: “Resta”, di Duo Ludilò;

15.00, sagrato della chiesa: “Le avventure di Pinocchio” con il Cerchio Tondo;

16.00, piazza: “Patatrac con il clown Cotoletta” con Il Carrozzone degli Artisti;

17.00, piazza: “Cabaret Zuzzurellone” di Compagnia Duo Flosh.