Carnevale Domese, le modifiche alla viabilità per la sfilata

La polizia locale di Domodossola ha disposto alcune modifiche alla viabilità nel centro cittadino per la giornata di domenica 2 marzo, in occasione della sfilata del Carnevale Domese.

Tramite un’ordinanza emessa dal comandante, è istituita la chiusura al traffico veicolare e il divieto di circolazione a partire dalle 13.00 e fino al termine della manifestazione, previsto per le 21.00 circa, lungo l’intero percorso che seguiranno i carri e i gruppi del Carnevale. In particolare, saranno chiuse al traffico le seguenti vie. Per quanto riguarda il tragitto riservato ai carri, piazzale Curotti, via Giovanni XXIII, via Cavalieri di Vittorio Veneto, via Gramsci, piazza Matteotti. Per quanto riguarda, invece, il tragitto di carri e del corteo a piedi: piazza Matteotti, corso Paolo Ferraris, corso Fratelli Di Dio, via Garibaldi, via Galletti, piazza Orsi Mosè, corso Dissegna, piazza Caduti II Risorgimento, corso Moneta, corso Paolo Ferraris, corso Fratelli Di Dio, piazza Repubblica dell’Ossola (più via Garibaldi esclusivamente per l’allontanamento dei carri).

Il divieto è valido per tutti i veicoli, compresi residenti e autorizzati Ztl, con la sola eccezione dei veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio, ambulanze e protezione civile.

È inoltre previsto il divieto di sosta con rimozione coatta, dalle 12.30 alle 17.00, nelle seguenti zone: piazza Matteotti, nell’area di sosta antistante al bar Regina e nell’area lato stazione; in corso Paolo Ferraris, ambo i lati; in corso Fratelli Di Dio, ambo i lati; in via Garibaldi, ambo i lati; in via Galletti, ambo i lati fino alla zona di parcheggio a spina di pesce; in corso Dissegna solo sul lato destro. Divieto di sosta con rimozione coatta dalle 10.00 alle 20.00 in piazzale Curotti per lo stazionamento dei carri.