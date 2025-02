Nuove norme per le multe nei parcheggi: come calcolare l'importo

Il corpo di polizia locale di Domodossola ha predisposto un’informativa per fare chiarezza riguardo ad una modifica del Codice della Strada introdotto dal ministero in relazione agli importi delle sanzioni amministrative per mancato pagamento integrale o per insufficiente pagamento delle tariffe di parcheggio.

La nuova normativa dispone che la sanzione “è maggiorata di un importo pari alla tariffa corrispondente all’intero periodo tariffato nel giorno di calendario in cui avviene l’accertamento”.

Spiega la polizia locale domese: “In assenza di direttive ministeriali di dettaglio, essendo la tariffa per l’abbonamento giornaliero in Domodossola corrispondente a 6,00 euro, l’interpretazione più favorevole per gli utenti ne dispone la sommatoria con gli importi (minimo e massimo edittali) delle sanzioni amministrative di cui ai commi 14, primo periodo, sia per il caso di mancato pagamento (integrale) sia per i casi di accertamento della violazione oltre il 10% ed entro il 50% del tempo per cui è stata corrisposta la tariffa, sia per i casi di accertamento della violazione oltre il 50% del tempo per cui è stata corrisposta la tariffa”.

“Sempre in accordo con l’interpretazione più favorevole per gli utenti – si legge nell’informativa - la riduzione della sanzione del 30%, per l’avvenuto pagamento della medesima entro il 5° giorno dall’accertamento della violazione potrà quindi avere effetto sull’importo risultante dalla sommatoria della sanzione con la tariffa dell’abbonamento giornaliero, per i casi di pagamento anticipato entro il 5° giorno, ai sensi dell’art.202 comma 1° del CdS, con le avvertenze per il calcolo che seguono:

1.Mancato pagamento (integrale) della sosta tariffata: da 42,00 euro a 173,00 euro che diventano dal minimo di 48,00 euro al massimo di 179,00 euro per la maggiorazione di 6,00 euro. Pagamento in misura ridotta nei 5 giorni diventa: 48 -30% [-14,40] = sanzione di 33,60 euro.

2.Pagamento insufficiente, quando l’accertamento avviene entro 10% del tempo per cui è stata pagata la tariffa: nessuna sanzione.

3. Pagamento insufficiente, quando l’accertamento avviene oltre 10% ed entro il 50 % del tempo per cui è stata pagata la tariffa: si applica la sanzione di cui al comma 14, primo periodo ridotta del 50%, quindi 42/ 2 = 21,00 euro nel minimo 173/2 = 86,50 euro nel massimo. Tuttavia, l’art.15.1 prevede che anche in questo caso le sanzioni previste sono maggiorate di un importo pari alla tariffa corrispondente all’intero periodo tariffato nel giorno di calendario. Pertanto, il calcolo è il seguente: 21 + 6= 27,00 euro. Pagamento in misura ridotta nei 5 giorni – 30% [-8,1] = sanzione di 18,90 euro.

4. Pagamento insufficiente, quando l’accertamento avviene oltre il 50 % del tempo per cui è stata pagata la tariffa: si applica la sanzione di cui al comma 14, primo periodo, intera. Quindi 42,00 euro nel minimo e 173,00 euro nel massimo. Tuttavia, l’art.15.1 prevede che anche in questo caso le sanzioni previste sono maggiorate di un importo pari alla tariffa corrispondente all’intero periodo tariffato nel giorno di calendario. Pertanto, il calcolo è il seguente: 42 + 6= 48 euro. . Pagamento in misura ridotta nei 5 giorni – 30% [-14,40] = sanzione di 33,60 euro”.

La polizia locale domese ricorda, infine, che la notifica dei verbali di accertamento e contestazione a mezzo del servizio postale comporterà una spesa di ulteriori 17,17 euro, in accordo con le vigenti tariffe postali.