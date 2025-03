Grande partecipazione per la tavola rotonda "Colore, arte, pensiero" FOTO

Si è svolta con grande partecipazione giovedì scorso presso l'Ossola Outdoor Center di Crevoladossola la tavola rotonda intitolata “Colore, arte, pensiero”, un evento organizzato nell'ambito del progetto “Cuore di Pietra” dal Kiwanis Club di Domodossola.

L'incontro ha preso il via con l'introduzione del presidente del club, Federico Spinozzi, che dopo aver ringraziato Mauro D’Aloisio quale rappresentante dell’organizzatore Gruppo Tosco Marmi, che ha permesso la realizzazione del progetto, ha accolto i partecipanti. Di seguito i saluti istituzionali del sindaco di Crevoladossola Giorgio Ferroni e del presidente della provincia Alessandro Lana.

Il fulcro della tavola rotonda è stata l'interessante relazione della professoressa Francesca Fabbri, responsabile dei laboratori d’arte presso le scuole medie Casetti di Crevoladossola. Due artisti di spicco locale, il mangaka Federico Spinozzi jr., attualmente in Giappone per un anno formativo, e il grafico Giorgio Stefanetta, hanno condiviso le loro competenze nel disegno e nel colore con un gruppo di attenti studenti delle classi terze medie, stimolando la creatività giovanile.

L'antropologo culturale ossolano Luca Ciurleo ha poi preso la parola, evidenziando come i colori, pur essendo percepiti in modo simile, rappresentino costrutti culturali variabili che mutano in base alle tradizioni. Attraverso esempi significativi, ha illustrato come bianco, nero, giallo, rosso, azzurro e viola acquisiscano significati profondamente diversi a seconda del contesto culturale.

Il pomeriggio si è chiuso con una riflessione sul “pensiero” legato al manga, analizzando i suoi stilemi e il motivo del suo crescente successo. Il maestro Stefanetta ha concluso l'evento condividendo il suo personale rapporto con il colore nella sua arte grafica.

Il progetto “Cuore di pietra” prosegue il 7 marzo con il suo evento clou: l’inaugurazione, a Palazzo San Francesco a Domodossola, dell’omonima mostra collettiva, in cui saranno esposte le opere di tutti gli artisti locali che hanno preso parte al progetto.