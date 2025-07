Fuori dai confini della realtà: a Domodossola la mostra tra Klee, Chagall e Picasso

Sarà inaugurata giovedì 31 luglio alle ore 18 alla Cappella Mellerio la mostra “Fuori dai confini della realtà. Tra Klee, Chagall e Picasso”, promossa dal Comune di Domodossola e ospitata fino all’11 gennaio 2026 ai Musei Civici G.G. Galletti di Palazzo San Francesco.

Una rassegna di ampio respiro, che riunisce opere di tre protagonisti dell’arte del Novecento e indaga il confine tra immaginazione, sogno e realtà. L’inaugurazione vedrà gli interventi di Antonio D’Amico, curatore della mostra e direttore del Museo Bagatti Valsecchi di Milano, Stefano Papetti, direttore dei Musei Civici di Ascoli Piceno, e Federico Troletti, conservatore dei Musei Civici Galletti. Attraverso un percorso suggestivo e visionario, l’esposizione metterà in dialogo tre universi creativi diversi ma accomunati dalla ricerca di linguaggi capaci di raccontare il mondo interiore, le emozioni e le metamorfosi della realtà.

Protagonisti saranno le opere di Paul Klee, artista svizzero-tedesco, tra i maggiori esponenti dell’arte astratta del XX secolo; Marc Chagall, pittore bielorusso naturalizzato francese noto per le sue composizioni oniriche e Pablo Picasso, genio spagnolo e fondatore del cubismo. La mostra rappresenta una nuova occasione per avvicinarsi all’arte dei grandi maestri, in quello che promette essere un viaggio fuori dai confini della percezione.