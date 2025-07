Guida ai laghetti alpini della Vigezzo: Marco De Ambrosis presenta il suo nuovo libro a Toceno

E’ fresco di stampa il nuovo libro di Marco De Ambrosis. S'intitola "Laghetti alpini - Sentieri di Pietra”. La pubblicazione, edita da Il Rosso e il Blu, contempla 20 passeggiate alla scoperta dei più suggestivi laghetti alpini della Valle dei Pittori e di alcuni sentieri di grande valore storico.

Il libro fa parte della collana Guide della casa editrice vigezzina e verrà presentato martedì 29 luglio alle 21 in piazza della Chiesa a Toceno durante la serata “Alla scoperta di itinerari storico e insoliti della Valle Vigezzo, con proiezioni di immagini a cura dell’autore. L’evento (in caso di maltempo si terrà in sala parrocchiale) è organizzato da Associazione Culturale Biblioteca di Toceno e Pro loco Toceno.