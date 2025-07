I gruppi di Formazza, Salecchio, Agaro, Macugnaga e Ornavasso al raduno Walser in Austria

Il 22° Incontro Internazionale Walser si è tenuto dal 18 al 20 luglio 2025 a Lech am Arlberg (Austria) con 35 gruppi folcloristici per un totale di 1.200 persone provenienti da Austria, Svizzera, Liechtenstein, Germania, Francia e Italia.

Dal 1962, il popolo Walser celebra ogni tre anni un grande incontro in un villaggio tra le alpi per celebrare la storia, le origini e il patrimonio culturale.

Ogni gruppo folcloristico, nei propri colorati costumi tradizionali, ha sfilato lungo il paese con balli, bande musicali, fisarmoniche e suonatori di corno delle Alpi.

L’incontro internazionale Walser vuole ricordare le radici del nostro territorio, la cultura del passato e il desiderio di mantenere le tradizioni che da oltre 700 anni vengono tramandate.

Le comunità Walser si stabilirono in Piemonte, Valle d’Aosta e Svizzera nel 1.200. Il più antico documento che cita un insediamento Walser risale al 10 maggio 1253 ed è stato redatto nella colonia di Bosco Gurin, nel Canton Ticino. I walser erano contadini e allevatori e necessitavano di un’abitazione in grado di proteggere esseri umani e animali in egual modo: senza il bestiame, la sopravvivenza all’isolamento invernale sarebbe stata estremamente difficile.

Dal punto di vista architettonico gli edifici Walser riflettono la dura realtà della vita di montagna: robusta costruzione in legno e pietra, muri spessi, piccole finestre e stalle proprio al centro della casa, adattate in modo ottimale alle condizioni climatiche e del terreno. Le case Walser si possono ancora ammirare nelle nostre Valli grazie all’impegno dei privati che le ristrutturano e le mantengono con i pezzi originali con lo spirito di conservazione, mantenimento e salvaguardia del passato per donarlo alle generazioni future.

A rappresentare il territorio ossolano i gruppi Walser di Formazza, Salecchio, Agaro, Macugnaga e Ornavasso, che da sempre rappresentano la cultura walser nel nostro territorio con manifestazioni, eventi e sfilate. Presenti tutte le fasce d’età da una neonata di 4 mesi che ha sfilato su un’antica slitta, ai nonni che con orgoglio e determinazione hanno passeggiato per le vie del paese per mostrare le proprie umili origini.

L’associazione Walser di Formazza prossimamente organizza due eventi culturali ed enogastronomici: sabato 2 agosto “Pomatter z nacht” cena tipica della tradizione formazzina e sabato 9 agosto “Giornata delle tradizioni” con la Santa Messa, cucina tipica e balli tradizionali per grandi e piccini.

Il prossimo raduno sarà nel 2028 a Gressoney in Valle d’Aosta.

Associazione Walser Formazza, Associazione Walser Salecchio, Associazione Walser Agaro.