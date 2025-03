Giornata mondiale del rene, con Asl Vco una giornata di controlli gratuiti

In occasione della Giornata mondiale del rene l’Asl Vco con la Soc Nefrologia e Dialisi diretta dal dottor Maurizio Borzumati, organizza una giornata per promuovere la diagnosi precoce per proteggere la salute dei reni. L’evento si terrà ad Omegna in largo Vittorio Cobianchi il 13 marzo, dalle 9.00 alle 18.00. Sarà offerta la possibilità di misurare la pressione arteriosa, di effettuare l’esame delle urine e di ricevere informazioni sulle patologie renali e sul trapianto renale.

Circa il 10% della popolazione è affetta da un danno renale e spesso senza esserne a conoscenza. È importante prevenire e curare le malattie renali in modo tempestivo al fine di evitare danni irreversibili al fine di evitare danni irreversibili ed il rischio di dover ricorrere alla dialisi o al trapianto. Le nefropatie sono spesso paucisintomatiche è pertanto di fondamentale importanza diffondere la conoscenza delle stesse e individuare le fasce di popolazione a rischio in cui effettuare lo screening per la diagnosi precoce. È importante abbinare a corretti stili di vita la prevenzione per migliorare la salute dei propri reni e di conseguenza la qualità del proprio vivere.

L’evento ha il sostegno e la collaborazione della Croce Rossa Italiana di Verbania, dei Volontari del Soccorso di Omegna, dell’associazione Amarene e il patrocinio del comune di Omegna. La direzione generale di Asl Vco ringrazia i medici e gli operatori sanitari del reparto di nefrologia e dialisi e i volontari delle associazioni coinvolte per la disponibilità e l’impegno a promuovere una fondamentale attività di prevenzione.

È possibile ricevere informazioni rivolgendosi alla Soc Nefrologia e Dialisi ai numeri di telefono 0323 541262 oppure 0323 541266, oppure inviando un’e-mail all’indirizzo maurizio.borzumati@aslvco.it.