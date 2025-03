Coldiretti Piemonte, riso: con nostro pressing nessuno spreco di semente

Le forti e costanti piogge della scorsa stagione 2024 avevano compromesso la possibilità di semina per molti risicoltori. Grazie al pressing di Coldiretti, Agea ha dato l’ok ad utilizzare quelle sementi certificate che sono state accumulate. E’ quanto afferma Coldiretti Piemonte rispetto alla notifica di Agea circa il sostegno accoppiato al reddito del riso.

“Sempre più ormai dobbiamo, in risicoltura, far fronte ai cambiamenti climatici e le piogge sicuramente influiscono sulla possibilità di seminare – spiega Roberto Guerrini, membro di giunta di Coldiretti Piemonte con delega territoriale al settore risicolo -, come è stato per lo scorso anno. Questo risultato, però, ci consente di non sprecare semente certificata che le nostre imprese avevano già acquistato”.

“Ricordiamo che in Piemonte si concentra la maggior parte della produzione di riso, a livello italiano, con 8 milioni di quintali, circa 1900 aziende per un totale di 117 mila ettari – ribadiscono Cristina Brizzolari, presidente di Coldiretti Piemonte, e Bruno Rivarossa, delegato confederale -. Vista l’importanza economica della nostra risicoltura, va messa in atto ogni misura di sostegno, come questa che abbiamo ottenuto da Agea, per il comparto che già vive diverse problematiche tra cui la concorrenza sleale con 1 pacco di riso su 4, venduto nel nostro Paese, che è straniero e spesso proveniente da Paesi che non rispettano le stesse regole, sul piano ambientale, sociale e sanitario”.

https://piemonte.coldiretti.it/wp-content/uploads/2025/03/Riso-scaled.jpeg