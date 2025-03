La Vigezzina elimina due passaggi a livello a Masera

A Masera, lungo la linea ferroviaria della Vigezzina, i passaggi a livello saranno ridotti da quattro a due.

La Società Subalpina di Imprese Ferroviarie (Ssif), che gestisce la tratta italiana della ferrovia italosvizzera Domodossola-Locarno, ha previsto l'intervento nella frazione “Cascine Bartola”. Il nucleo abitato è vicino alla stazione ferroviaria di Masera ed è attraversato dalla linea ferroviaria Domodossola – Confine Svizzero, che qui, nel tratto di circa 70 metri, ha in funzione quattro attraversamenti posti sul lato destro percorrendo la strada in direzione Domodossola-Masera.

Il consiglio comunale ha approvato una convenzione tra il comune e la Società Subalpina. L’adeguamento prevede sostanzialmente l’installazione di passaggi a livello di nuova tecnologia a barriere complete. In accordo con il comune, la società ha valutato la possibilità di riduzione a due soli impianti nell’ambito degli interventi in corso di realizzazione lungo la linea finalizzati al miglioramento della sicurezza ferroviaria in ottemperanza alla normativa vigente.

“C'è stato un lungo confronto - spiega il sindaco di Masera Norma Bianchi - tra il comune, la popolazione residente e la Società Subalpina e siamo giunti a un buon risultato. C'era l'esigenza dell'accessibilità ai terreni e la richiesta dell’amministrazione comunale di non restringere, per quanto possibile, la carreggiata stradale”.

La Società Subalpina di Imprese Ferroviarie, per limitare gli interventi sulla strada Domodossola – Masera in fregio alla linea ferroviaria, ha presentato una proposta progettuale che in sintesi prevede: la chiusura di due degli attuali quattro attraversamenti; l’adeguamento dell’attraversamento intermedio che dà accesso alle aree agricole; la realizzazione di nuovo accesso al cortile dell’edificio residenziale esistente nella frazione.

A valle del nucleo abitato sarà realizzato un nuovo attraversamento dotato di passaggio a livello per l’accesso alle attività agricole esistenti ed all’edificio residenziale esistente. Per agevolare le immissioni nei nuovi attraversamenti, sul lato opposto degli stessi saranno realizzati due allargamenti del sedime stradale. A compensazione della riduzione di posti auto che gli interventi comporteranno, il comune realizzerà un nuovo parcheggio per una decina di auto a monte del nucleo abitato.