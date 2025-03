Ospedale di comunità, Morandi: "Incontro costruttivo e proficuo, ora il via ai lavori"

Forse parlare di semaforo verde è troppo ottimistico. Ma l'incontro di ieri a Omegna tra il direttore generale dell'Asl Vco Francesco Cattel, l'impresa che ha vinto l'appalto integrato per le case di comunità e l'ospedale di comunità, lo studio di progettazione Bbaa Engineering di Piacenza e il sindaco Gianni Morandi ha portato una schiarita sul fronte della realizzazione dell'ospedale di comunità. La volontà è quella di aprire il cantiere entro l'estate, anche perché grazie ad una serie di risparmi e modifiche ai progetti in ballo le risorse che mancavano (un milione di euro) dovrebbero essere garantite. Si è in attesa della validazione del progetto da 4 milioni di euro complessivi.

“L'ottimismo non può che farmi piacere: l'incontro è stato costruttivo e proficuo e ora non ci resta che attendere l'inizio dei lavori. Quello che mi premeva e che è stato chiarito è che l'amministrazione non ha mai chiesto opere compensative e cose del genere: abbiamo semplicemente chiesto gli adempimenti necessari e previsti dalla legge regionale in materia di urbanistica. Noi ribadiamo la messa a disposizione gratuita dell'area per il parcheggio come è stato fatto anche per l'area dove dovrebbe sorgere l'ospedale di comunità”, ha precisato Morandi.