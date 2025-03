Più medici e meno attese, primi risultati nella sanità del Vco

Il Vco compie un passo avanti nella sanità locale grazie al potenziamento della medicina territoriale. L’incremento del 15% dei medici di medicina generale ha ridotto i tempi d’attesa per visite e consultazioni specialistiche, rispondendo a una delle esigenze più urgenti della popolazione.

Questo miglioramento è il frutto del dialogo tra la Federazione Lega Diritti del Malato (Ldm) Piemonte, guidata dal presidente Marco Gemelli, e il direttore della Sanità regionale Antonino Sottile. L’incontro, sollecitato da oltre 20.000 firme raccolte dai cittadini, ha portato a risultati tangibili anche nelle altre province piemontesi coinvolte: a Novara, i servizi ambulatoriali sono ora garantiti sette giorni su sette, mentre a Biella si è investito sull’assistenza domiciliare e su nuove apparecchiature diagnostiche.

"Abbiamo ottenuto un primo risultato importante, ma il lavoro non finisce qui. Serve continuità per garantire un servizio equo ed efficiente per tutti" ha dichiarato Gemelli. La Federazione Ldm continuerà a monitorare la situazione, mantenendo aperto il confronto con la Regione per migliorare ulteriormente la qualità dell’assistenza sanitaria nel Vco e nel resto del Piemonte.