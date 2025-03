Lavori sulla SS 33 del Sempione: chiusure temporanee in entrambe le direzioni

Dal 25 al 31 marzo 2025, la SS 33 del Sempione sarà interessata da lavori di ripristino della pavimentazione, con conseguenti chiusure temporanee della corsia di marcia in entrambe le direzioni. Gli interventi, richiesti dall'impresa, si svolgeranno nella fascia oraria tra le 7:00 e le 19:00, escludendo i giorni festivi e prefestivi.

Le limitazioni riguarderanno diversi tratti: in direzione del confine di Stato, la chiusura interesserà il tratto compreso tra il km 114+300 e il km 115+000, mentre in direzione Milano saranno coinvolti i tratti tra il km 117+100 e il km 116+900 e tra il km 109+500 e il km 107+600. Per garantire la sicurezza degli automobilisti e del personale al lavoro, verrà posizionata apposita segnaletica stradale.