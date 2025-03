"Bollette più leggere per i più fragili": Gusmeroli invita i Comuni ad attivare sportelli di aiuto

Il sindaco di Arona, Alberto Gusmeroli, lancia un appello ai Comuni affinché attivino sportelli di assistenza per il passaggio al sistema a tutele graduali nel settore dell’energia elettrica. Si tratta di un'opportunità garantita dall’emendamento della Lega a sua prima firma nel Disegno di Legge Concorrenza, ora divenuto Legge 193/2024.

L’iniziativa consente ai soggetti vulnerabili—over 75, disabili certificati e persone in difficoltà economica con bonus energia—di beneficiare di un passaggio semplificato e vantaggioso, con un risparmio in bolletta stimato tra i 113 euro annui e il 30-40% per chi proviene dal mercato libero.

Gusmeroli sottolinea l’importanza di mettere a disposizione degli sportelli comunali, che possono essere attivati senza costi per gli enti locali grazie ai fondi del Pnrr. "Si tratta di un servizio di assistenza economica indiretta a cittadini fragili, che spesso i nostri uffici già conoscono e aiutano", afferma il sindaco.

Ad Arona, lo sportello dedicato è stato inaugurato il 4 marzo, e iniziative analoghe sono già state avviate nei Comuni di Dormelletto e Massa. Gusmeroli si mette a disposizione per supportare gli altri enti locali nell'attivazione di questo servizio, fornendo consulenza e assistenza per la sua implementazione. Nella Provincia di Novara, il fornitore di riferimento per il Servizio a Tutele Graduali è Hera Comm S.p.a., mentre nel Vco è Enel Energia S.p.a. I Comuni interessati dovranno quindi stabilire le modalità operative con i rispettivi gestori.

"Mi auguro che sempre più amministrazioni colgano questa opportunità per dare un aiuto concreto ai propri cittadini più vulnerabili", conclude il sindaco di Arona.