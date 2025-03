Concorso artistico sui quattro elementi per bambini e ragazzi

Saranno i quattro elementi, aria, acqua, fuoco e terra, che svolgono un ruolo importante nella nostra vita quotidiana, i protagonisti dalla nuova edizione del concorso artistico individuale o di gruppo promosso dal comune di Baceno in collaborazione con l'associazione Streghe di Croveo. Per questa edizione 2025 il concorso sarà esclusivamente a tema artistico di opere grafiche a tecnica libera e, come sempre, si rivolge, a bambini, ragazzi e giovani di età compresa tra i 6 ed i 20 anni.

Al concorso possono partecipare tutti i bambini e ragazzi che risiedono o frequentano le scuole nei comuni ossolani. Ogni partecipante potrà presentare una o più opere artistiche, al massimo tre. La partecipazione potrà essere individuale oppure di gruppo o di classe. Le opere dovranno essere inviate per posta elettronica entro e non oltre il 6 giugno. Tutte le informazioni sul bando disponibile sul sito del comune di Baceno.