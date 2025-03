Fwu Life, autorità ai consumatori: attenzione alle società che propongono servizi

Attenzione alle società che propongono servizi per il caso Fwu Life, la compagnia assicurativa lussemburghese messa in liquidazione. Il caso investe molti risparmiatori italiani: si stima infatti che la Fwu abbia stipulato polizze vita con oltre 100mila famiglie. L’ultimo avviso ai risparmiatori coinvolti – il monito a essere prudenti – viene dall’Autorità del Lussemburgo ed è stato rilanciato online dall’Ivass, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni.

Una nota informa infatti che il Commissariat aux Assurances (Caa) “richiama l’attenzione dei consumatori sul fatto che alcuni individui o società potrebbero contattare i contraenti e, se del caso, i loro aventi diritto, nell’ambito della liquidazione di Fwu Life Insurance Lux S.A. per proporre i loro servizi. Caa raccomanda a tutte le persone che potrebbero essere contattate di essere estremamente prudenti e di assicurarsi che le persone che le contattano siano abilitate a farlo e che le proposte di servizi siano nel loro interesse”.

Si tratta dell’ennesimo caso che riguarda le compagnie assicurative. E i consumatori in Italia si sono subito mobilitati. Molti risparmiatori pensavano di fare un investimento sicuro. Una pensione integrativa, un fondo pensione. E si ritrovano invece in una situazione critica, investiti dal fallimento della compagnia assicurativa Fwu Life Insurance Lux S.A., caso con pesanti ripercussioni sui risparmiatori.