Parcheggi irregolari in via Zonca, il Comune garantisca la sicurezza

Il gruppo Uniti per Villa ha presentato un'interrogazione al sindaco di Villadossola in merito alla situazione di sicurezza lungo via Idilio Zonca, la strada che dalla chiesa di San Bartolomeo corre verso piazza IV Novembre.

Questo il testo:

''Interrogazione al sindaco ai sensi dell’art.25 del regolamento del Consiglio Comunale.

Mentre ci si rallegra per il successo dell'iniziativa commerciale che valorizza il Parco Giochi di via Idilio Zonca, occorre prendere atto delle rimostranze espresse dalla cittadinanza residente, manifestate anche durante un recente incontro pubblico organizzato dal Gruppo Consiliare Uniti per Villa. A queste lamentele si aggiungono le preoccupazioni di chi percorre la strada con autoveicoli in transito verso e dalla Valle Antrona.

Il fenomeno del "parcheggio selvaggio" - nei momenti di maggior affluenza - che occupa il marciapiede sul lato opposto della strada, non consente la percorrenza dei pedoni ( con particolare riferimento alle mamme con bimbi e passeggini, e ad anziani in carrozzella) ed obbliga gli automobilisti a manovre talora azzardate e pericolose.

Con la presente si richiede quali azioni si intendono intraprendere per agevolare l’accesso degli avventori e delle famiglie al Parco Giochi, garantendo nel contempo il transito in sicurezza di pedoni e automezzi in via Idilio Zonca.

In attesa di cortese sollecito riscontro, si ringrazia per l'attenzione''.

Il Gruppo consiliare Uniti per Villa