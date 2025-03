Lancette avanti nel fine settimana: torna l'ora legale

La primavera è ufficialmente arrivata e, come di consueto, con la bella stagione torna l’ora legale. Nella notte tra sabato 29 e domenica 30 marzo le lancette di sposteranno in avanti di un’ora, tra le 2.00 e le 3.00. Si dormirà, dunque, un’ora in meno per una notte, ma con il cambio dell’ora si guadagnerà un’ora di luce, con un conseguente risparmio anche sui costi delle bollette dell’energia elettrica. L’ora legale rimarrà fino alla fine di ottobre.