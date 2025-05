Marco Marchioni nuovo amministratore unico di Conser Vco

Marco Marchioni è il nuovo amministratore unico di ConSerVco con il 55,78% delle quote societarie rappresentate all’assemblea della società contro e 37,2% raccolte dall’uscente Giuseppe Grieco.

A proporre la conferma di Grieco è stato il sindaco di Gravellona Toce, Gianni Morandi; a proporre Marchioni il sindaco di Verbania, Giandomenico Albertella. A sostegno di Grieco sono intervenuti anche Gianni Desanti (Omegna), Emanuele Vitale (Baveno) e Gianluca Iervasi (Domodossola).



Prima di lasciare la sala Ravasio della Provincia, dove s’è svolta l’assemblea, Grieco ha tracciato un quadro di salute finanziaria della società che chiude il bilancio 2024 con un utile di 132,000 euro, con una raccolta differenziata al 74% “il secondo migior dato dietro a Novara”. La produzione di rifiuti pro capite -583 kg contro i 504 della media regionale, ha aggiunto, “si spiega col notevole aumento durante la stagione turistica non rapportabile ai 154.000 abitanti. A fine agosto il Consorzio rifiuti dovrebbe essere in grado di bandire la gara per l’impianto di Ornavasso che4, ha detto Grieco, “consentirà di differenziare meglio la plastica secondo le diverse tipologie, di separare il legno e il ferro guadagnando di più sul mercato”. Grieco ha anche difeso l’aumento dell8 per cento della Tari perle utenze domestiche: “La maggiore animosità sull’argomento deriva dal fatto che, mentre per i gas e l’elettricità decide l’Arera, la Tari viene applicata direttamente dai Comuni e ciò suscita maggiori reazioni fra i cittadini”. “Mi sarebbe piaciuto – ha commentato Albertella prima d’avanzare la candidatura di Marchioni – che Grieco avesse assistito all’ultimo consiglio comunale quando sono stato contestato per gli aumenti (dal Pd, partito d’appartenenza di Grieco, ndr)”.

Dopo l’attestato di stima però, il sindaco, ha rivendicato la scelta di Verbania “quale azionista di maggioranza relativa, d’indicare l’amministratore unico”. A Marchioni “non chiederò, come proposto dalle minoranze in Consiglio comunale, di scegliere tra ConSer e Atc, sicuro che saprà svolgere al meglio l’incarico che gli stiamo per affidare”.

Subito dopo il voto il segretario provinciale Pd, Riccardo Brezza, ha diffuso un comunicato nel quale sostiene: “la designazione di Marco Marchioni solleva gravi perplessità di metodo e di merito. Una società pubblica strategica come ConSer, che gestisce il ciclo integrato dei rifiuti, merita una guida competente, selezionata in modo traversale sulla base di criteri oggettivi. Invece è l’ennesima espressione di una logica spartitoria nella quale l’appartenenza politica prevale sulle competenze e l’interesse collettivo”.