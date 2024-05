Domodossola unisce le forze per potenziare l'offerta turistica

L’unione fa la forza. E per Domodossola la forza è il turismo.

L’abbellimento della città in atto, corre pari passo con l’accoglienza e in questo momento si è capito che unire le forze e fare squadra è la cosa giusta.

Così, una trentina di titolari delle oltre 100 realtà ricettive hanno deciso di mettersi insieme per dare a Domodossola un potenziale che possa far fare un ulteriore salto di qualità.

L’incontro di pochi giorni fa tra titolari di strutture alberghiere, extra alberghiere e locazioni turistiche è servito a ‘fotografare’ la situazione cittadina che in questi anni è cresciuta. I dati dicono che Domodossola può offrire 6 hotel, 2 residence, 6 case vacanze, 11 bed & creakfast, 8 affittacamere, 2 agriturismi, 1 campeggio villaggio turistico, 1 rifugio e 70 locazioni turistiche. In tutto 107 strutture pari a 951 posti letto.

‘’Come è noto anche a Domodossola il fenomeno di apertura delle locazioni turistiche è in continuo aumento e rappresenta quasi il 70 per cento delle strutture che offrono qualitià’’ spiega Michela Ramundo, titolare di un bed & breakfast in città, diplomata al ‘Maggia’’ e laureata in scienze turistiche all'università Iulm a Milano.

I promotori dell’incontro ritengono importante la nascita di una collaborazione fra strutture che si occupano di ospitalità ‘’questo per indirizzare il turista anche in caso di overbooking, sistemazione dei turisti nei giorni di forte flusso ma anche e soprattutto nella condivisione degli eventi nel territorio da comunicare agli ospiti. Che, dopo aver conosciuto e apprezzato il territorio, tornano a visitare l’Ossola’’.

L’Osservatorio del turismo regionale dice, numeri alla mano, che nel 2022 la città aveva registrato 44.666 arrivi e 91.267 presenze, di cui oltre 56 mila italiani e oltre 35 mila stranieri.