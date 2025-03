Meteo, temperature primaverili e qualche nube nel fine settimana

Quello che sta per iniziare sarà un fine settimana caratterizzato da temperature miti, seppur con cielo parzialmente coperto su tutto il territorio del Vco.

Secondo quanto riportato da Datameteo, infatti, nelle giornate di sabato 29 e domenica 30 marzo sono previste temperature minime intorno ai 10 gradi, mentre le massime si aggirano tra i 17 e i 22 gradi. Il cielo sarà però coperto per gran parte della giornata, in particolare sabato. Più soleggiata, invece, la giornata di domenica, con nubi sparse in arrivo quasi esclusivamente in Ossola.