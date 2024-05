Centomila euro per sanare le ferite del maltempo dell'ottobre 2023

Nel consiglio comunale di martedì, con i suoi voti la maggioranza (astenuta la minoranza), è stata approvata una variazione di bilancio di 100 mila euro.

Si tratta di interventi necessari per sanare i danni causati dal maltempo il 30 e 31 ottobre 2023. La maggioranza ha spiegato che poco più di 24 mila euro vanno per le spese di progettazione e il resto per interventi necessari a sanare le ferite del maltempo sul rio Calcinero, sulle strade per l’alpe Sogno e di Valpiana ma anche in frazione Motetto. Interventi che secondo l’amministrazione villadossolese dovrebbero essere rimborsati dalla Regione.