Stop al riarmo dell'Europa, il Coordinamento Ossola Solidale lancia un appello ai sindaci

Non si fermano le iniziative del Coordinamento Ossola Solidale contro il riarmo dell’Europa. Dopo la manifestazione organizzata il 15 marzo di fronte al municipio di Domodossola, il gruppo si rivolge ora ai sindaci e ai consigli comunali di alcuni comuni del Vco.

In una lettera indirizzata ai comuni di Beura Cardezza, Cannero Riviera, Crevoladossola, Crodo, Gravellona Toce, Montecrestese, Montescheno, Omegna, Pieve Vergonte, Premosello Chiovenda, Varzo, Verbania, Villadossola, Vogogna, il gruppo chiede di “proporre, nella prossima seduta utile del consiglio comunale, la discussione e la votazione di un ordine del giorno per chiedere lo stop al piano Rearm Europe, richiamando i contenuti dell'appello diffuso in occasione del presidio svoltosi sabato 15 marzo davanti al municipio di Domodossola. Tale ordine del giorno dovrà contenere l'indicazione dell'invio al Presidente della Repubblica, ai presidenti di Camera e Senato, alla presidenza del Consiglio dei ministri, oltre che ai capigruppo di Camera e Senato”.

L’obiettivo del Coordinamento Ossola Solidale è quello di portare all’attenzione delle istituzioni l’appello in cui si chiede lo stop a cosiddetto piano “Rearm Europe”.