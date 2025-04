Fine settimana di controlli sulle strade del Vco

Nel decorso fine settimana, le pattuglie dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Verbania hanno effettuato serrati servizi di prevenzione e controllo del territorio; servizi che hanno interessato tutte le aree attualmente più sensibili e maggiormente frequentate.

Per quanto riguarda gli esiti dei controllo del territorio, sono stati effettuati numerosi posti di controllo lungo le principali arterie stradali in ingresso ed in uscita dal territorio provinciale e nei punti strategici della città, controllati 60 veicoli veicoli e 160 persone.

Nel corso di questa attività sono state elevate due sanzioni amministrative per uso personale di sostanza stupefacente.

La prima a carico di un soggetto di 40 anni sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora nel comune di residenza, sito in questa provincia. Lo stesso è stato trovato in possesso di circa 6 grammi di hashish a seguito del controllo effettuato dagli agenti finalizzato all’osservanza delle prescrizioni allo stesso imposte in ragione della misura cautelare in carico allo stesso.

La seconda a carico di un altro soggetto di 48 anni, residente in provincia, trovato in possesso di circa 3 grammi di eroina. Lo stesso, già gravato da precedenti di polizia e penali per reati in materia di stupefacenti, reati contro il patrimonio, contro la persona, è stato sottoposto a controllo dalle pattuglie della Squadra Volanti durante il pattugliamento di sabato sera, mentre passeggiava in compagnia di un’altra persona a Gravellona Toce, in via Antonio Realini.