Anche le farmacie del Vco in prima linea per la prevenzione

Anche le farmacie del Verbano Cusio Ossola si preparano a diventare un punto di riferimento sempre più importante per la salute della popolazione grazie a una nuova iniziativa di prevenzione lanciata da Federfarma Piemonte e Assofarm, con il sostegno della Regione Piemonte. La campagna, intitolata “Fai prevenzione, entra in farmacia. La tua salute inizia da qui”, mira a sensibilizzare i cittadini sull'importanza della prevenzione e a promuovere i numerosi servizi che le farmacie possono offrire, facilitando l’accesso a screening e controlli medici essenziali.

"Le farmacie non sono più solo luoghi in cui acquistare farmaci, ma veri e propri centri sanitari di prossimità", spiega Massimo Mana, presidente di Federfarma Piemonte - .Grazie a questa campagna, vogliamo informare i cittadini sulle opportunità offerte dalla farmacia per prendersi cura della propria salute, in modo semplice e accessibile".

L’iniziativa prevede l’attivazione di una serie di servizi, tra cui il controllo del cuore tramite telemedicina, con la possibilità di effettuare elettrocardiogrammi (ECG), holter cardiaco e holter pressorio direttamente in farmacia. Gli esami vengono refertati da specialisti e permettono di individuare tempestivamente eventuali problemi cardiaci, offrendo un servizio che, fino a qualche anno fa, era disponibile solo in ambito ospedaliero.

Un altro importante servizio riguarda lo screening per il tumore del colon-retto, parte del programma regionale Prevenzione Serena. I cittadini tra i 58 e i 69 anni potranno ritirare gratuitamente il kit per il test nelle farmacie aderenti, evitando così di doversi recare in altri centri sanitari. Anche le vaccinazioni contro il Covid e l’influenza saranno disponibili nelle farmacie, con la possibilità, in futuro, di ampliare l’offerta ad altri vaccini come quello contro il papillomavirus (HPV).

Oltre a questi servizi, i farmacisti offriranno consulenze personalizzate per il monitoraggio della pressione arteriosa, aiutando i pazienti in terapia antipertensiva a tenere sotto controllo la loro salute. Secondo Mario Corrado, delegato regionale di Assofarm, "l’obiettivo è garantire a tutti i cittadini, anche nelle zone più periferiche, un accesso facilitato a esami e controlli che possono fare la differenza in termini di prevenzione".

La campagna è accompagnata da una massiccia operazione di comunicazione, con locandine nelle farmacie, spot radiofonici e una forte presenza sui social media, per raggiungere il maggior numero possibile di persone. Per maggiori informazioni sui servizi offerti e per trovare la farmacia aderente più vicina, è possibile visitare il sito www.quifederfarma.it.