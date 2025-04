Animali da compagnia, nuove funzionalità sul portale Sinac

Asl Vco comunica che sul portale del Sistema Informativo Nazionale degli Animali da Compagnia (Sinac) sono disponibili, per i soli residenti in regione Piemonte, nuove e utili funzionalità. L’accesso alla nuova area del portale online è possibile tramite identità digitale (Spid, Cie, Cns), e ogni cittadino potrà operare esclusivamente per gli animali di cui risulta proprietario.

Il portale dedicato è accessibile all’indirizzo https://sinac.vetinfo.it. Per i proprietari di animali da compagnia piemontesi è possibile segnalare direttamente: il furto o lo smarrimento (da notificarsi entro massimo 48 ore), il ritrovamento, il decesso (da notificarsi entro 7 giorni), consultare la scheda sanitaria, verificare lo stato delle proprie segnalazioni.

Le segnalazioni registrate dai cittadini saranno poi gestite dal Servizio Veterinario di competenza, che avrà la possibilità di approvarle o rifiutarle. In caso di approvazione l’evento sarà automaticamente registrato in Sinac.

Si ricorda che la Banca Dati Regionale Animali da compagnia (Arvet), è stata trasferita all'interno del Sinac per raccogliere e gestire i dati di animali da affezione.