Serve una nuova ambulanza per i volontari di Macugnaga

Servono quasi 100mila euro per acquistare una nuova ambulanza con la quale i volontari di Macugnaga potranno continuare ad operare in valle per il soccorso di base. "Il nostro mezzo è ormai vetusto e sta risentendo degli anni e dei km - spiega Manuele Bettoni, presidente dell'associazione - per questo motivo abbiamo deciso di avviare una raccolta fondi per acquistare un nuovo mezzo di soccorso".

L'ambulanza di cui è dotata l'associazione ai piedi del Monte Rosa nel 2026 compirà 10 anni e, al fine di poter operare con tempestività e sicurezza, dovrà essere sostituita a breve. "L'impresa non è semplice - prosegue Bettoni - ormai il costo di un mezzo di soccorso con le caratteristiche adatte al territorio di montagna nel quale opera, sfiora i 100.000 euro".

Proprio in considerazione dell'enorme cifra che sarà necessaria reperire, i volontari di Macugnaga hanno iniziato con largo anticipo con le iniziative dedicate. Dopo il carnevale in piazza organizzato dalla Pro Loco, parte ora la vendita delle uova di cioccolato.

"Verranno organizzati più stand nei quali i volontari venderanno i tipici dolci pasquali - spiega Bettoni - un modo di accontentare i più piccoli unendo un nobile scopo. Ma non è sufficiente ovviamente, e stiamo pianificando una serie di iniziative per i prossimi mesi. Quando avremo raccolto una somma sufficiente parteciperemo anche ai bandi delle Fondazioni augurandoci di reperire la somma restante".

La pubblica assistenza Gruppo Volontari è una associazione senza scopo di lucro, fondata nel 1994. E' composta da 25 operatori, tutti volontari, e principalmente si occupa di offrire un'ambulanza di primo soccorso, convenzionata con il sistema regionale di emergenza 118, sul territorio di Macugnaga.

"Questo servizio - spiega il presidente - è fondamentale in quanto rappresenta un vero avamposto per tutte le situazioni di emergenza sanitaria in un territorio isolato come quello di Macugnaga: il primo mezzo disponibile H24 si trova a Villadossola (35 Km da Macugnaga) e i mezzi medicalizzati partono invece da Domodossola (45 Km da Macugnaga). Nel 2024 sono stati effettuati oltre 100 servizi di emergenza 118, oltre a un elevato numero di servizi quali trasporti di persone con difficoltà motorie e assistenza alle manifestazioni del territorio. Siamo sempre alla ricerca di nuovo volontari e appena possibile avvieremo un nuovo corso di formazione".

La sede dell'Ambulanza di Macugnaga e in frazione Pecetto presso la Protezione Civile e risponde al numero sempre attivo 348/4446655.