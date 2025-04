La compagnia Teatro Nuovi Talenti debutta con "Naja"

È atteso per sabato 5 aprile il debutto di “Naja”, il nuovo spettacolo della compagnia Tnt – Teatro Nuovi Talenti di Domodossola, realizzato in collaborazione con la Compagniadellozio, che andrà in scena alle 21.00 allo Spazio Sant’Anna di Verbania.

“Si tratta di un secondo debutto – spiega la regista Laura Amelotti -. Avevamo messo in scena lo spettacolo per la prima volta durante la pandemia, che poi ci ha costretto a interrompere tutto. Dopo tanto tempo, finalmente possiamo tornare in scena”.

“Naja” si basa sul testo di Angelo Longoni (da cui nel 1997 è stato tratto un film) e racconta le vicende di cinque soldati che prestano il loro servizio militare obbligatorio – la “naja”, appunto – affrontando uno degli aspetti più difficili della vita in caserma: le vessazioni e gli atti di bullismo da parte dei “nonni”, i soldati più anziani. La storia si svolge in una domenica d’estate. Mentre tutti gli altri soldati si preparano per una giornata di libera uscita, i cinque protagonisti sono costretti a rimanere in caserma perché vengono accusati di un atto di vandalismo. Si trovano così a trascorrere una lunga giornata a stretto contatto tra litigi, scontri e goliardie. Nel corso della giornata, emergono le diverse personalità dei cinque soldati, ognuno con il proprio passato e con i propri sogni.

“Lo spettacolo – spiega la regista – vuole essere una denuncia sulla prevaricazione, i soprusi, le vessazioni che molti soldati di quel periodo (tra gli anni ’80 e ’90) subivano in caserma, dove venivano costretti a rinunciare ai propri valori. La storia si rifà a fatti realmente accaduti e ad una realtà che, purtroppo, per molti è stata deleteria”. Nonostante il tema affrontato, sottolinea Amelotti, “non mancheranno momenti di leggerezza e ironia”.

“Naja” va dunque in scena a Verbania per la prima volta con un cast rinnovato rispetto all’esordio: i protagonisti sono interpretati da Luca Costale, Gian Marco Gadini, Davide Caprera, Lorenzo Giannone e Giorgio Brignoli.